Польські фермери заблокували вже три пункти пропуску

Польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n192211-polski-fermery-zablokuvaly-vje-try-punkty-propusku.html

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Польські фермери сьогодні, 9 лютого, поновили свої протестні акції в районі польсько-українського кордону.

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Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

Наразі через їхні дії ускладнено рух вже трьома пунктами пропуску:

після 10.00 (за київським часом) розпочалися акції протесту перед пунктом пропуску «Медика — Шегині». Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Протестувальники налаштовані пропускати по одному вантажному автомобілю, одному автобусу та одному легковому автомобілю на годину. При цьому, надають змогу водіям автобусів та легковиків, на власний розсуд та ризик, оминути місце протесту об’їзною дорогою;

після 11.00 близько 200 осіб та 35 одиниць сільгосптехніки заблокували рух біля пункту пропуску «Гребенне — Рава-Руська». Тут протестувальники планують пропускати по два вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься;

після 11.30 також розпочалася акція протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин». Протестувальники заявили про намір пропускати щогодини по одній вантажівці в обидва боки. Рух автобусів, за попередніми даними, відбуватиметься без змін.

Джерело: «Українська правда»