Рашисти створюють на ТОТ Запоріжжя мілітаристичний табір для дітей

Росіяни проводять мілітаризацію підлітків на ТОТ, фото: «Флот 2017»

https://racurs.ua/ua/n192190-rashysty-stvoruut-na-tot-zaporijjya-militarystychnyy-tabir-dlya-ditey.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

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Про це сьогодні, 8 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У Запорізькій області з’явиться Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді «Воїн», який мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору «Іскра», — вказано в повідомленні. — В клубі підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії рф. Все це під наглядом інструкторів-окупантів з рф.

Зазначається, що у цьому клубі дітям також промиватимуть мізки лекціями щодо війни та «російської історії».

У ЦНС наголошують, що «волонтери» та «інструктори» закінчать свою кар'єру раніше, ніж сподіваються.