Земля 700 млн років тому була повністю вкрита снігом та кригою, фото: PxHere

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Земля приблизно 700 млн років тому в результаті екстремального льодовикового періоду стала «гігантською сніжною кулею». Тоді наша планета майже повністю замерзла — була вкрита льодом від полюсів до екватора. Питання, що стало причиною цього, довгий час залишається відкритим.

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Австралійські геологи з Університету Сіднея, здійснивши тектонічне моделювання, встановили ймовірні причини такого аномального періоду в історії нашої планети. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Тривалий льодовиковий період охоплював час від 717 до 660 млн років тому — задовго до появи динозаврів і складного рослинного життя на суші.

Висувалися різні пояснення того, що спровокувало та закінчили цей екстремальний льодовиковий період, але найзагадковішим аспектом є те, чому він тривав 57 млн років — проміжок часу, який нам, людям, важко уявити, — наголошують дослідники.

На можливе пояснення учених наштовхнули вражаючі льодовикові уламки, залишені давнім зледенінням того періоду, які можна спостерігати в хребтах Фліндерс у Південній Австралії.

У межах дослідження учені:

застосували тектонічну модель плит, яка показує еволюцію континентів і океанічних басейнів у період після розпаду стародавнього суперконтиненту Родінія, котрий утворився 1,1 млрд років тому і розпався близько 750 млн років тому та включав у себе майже увесь тогочасний суходіл;

з'єднали її з комп’ютерною моделлю, яка розраховує дегазацію СО2 підводних вулканів уздовж серединно-океанічних хребтів — місць, де плити розходяться і народжується нова океанічна кора.

В результаті учені встановили, що:

початок льодовикового періоду точно співпадає з історичним мінімумом викидів вулканічного CO2;

крім того, потік CO2 залишався відносно низьким протягом усього льодовикового періоду.

У цей час на Землі не було багатоклітинних тварин і наземних рослин. Концентрація парникових газів в атмосфері майже повністю визначалася викидами CO2 з вулканів і процесами вивітрювання силікатних порід, — наголошують дослідники.

Таким чином, вважають дослідники, масштабний льодовиковий період розпочався внаслідок «подвійного удару»:

тектонічна реорганізація плит звела вулканічну дегазацію до мінімуму; розташований у той час на території нинішньої Канади вулканічний регіон почав руйнуватися, що призвело до вивітрювання великої кількості вулканічних порід — процесу, який поглинає атмосферний вуглекислий газ.

В результаті вміст CO2 в атмосфері впав до рівня, на якому починається зледеніння — за нашими оцінками, нижче 200 частин на млн, що менше половини сьогоднішнього рівня, — зазначають дослідники.

За словами учених, це відкриття піднімає інтригуючі питання про довгострокове майбутнє Землі:

новітні теорії припускають, що протягом наступних 250 млн років Земля еволюціонуватиме до Пангеї Ультіма — суперконтиненту, настільки гарячого, що ссавці можуть вимерти;

однак зараз Земля також перебуває на траєкторії зниження вулканічних викидів CO2, оскільки зіткнення континентів посилюються, а рух плит сповільнюється. Тож, можливо, Пангея Ультіма знову перетвориться на снігову кулю.