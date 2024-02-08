Глобальне похолодання — чому Земля раніше була гігантською «сніжною кулею», встановили ученіhttps://racurs.ua/ua/n192189-globalne-poholodannya-chomu-zemlya-ranishe-bula-gigantskou-snijnou-kuleu-vstanovyly-ucheni.htmlРакурс
Земля приблизно 700 млн років тому в результаті екстремального льодовикового періоду стала «гігантською сніжною кулею». Тоді наша планета майже повністю замерзла — була вкрита льодом від полюсів до екватора. Питання, що стало причиною цього, довгий час залишається відкритим.
Австралійські геологи з Університету Сіднея, здійснивши тектонічне моделювання, встановили ймовірні причини такого аномального періоду в історії нашої планети. Про це повідомляє прес-служба вишу.
Тривалий льодовиковий період охоплював час від 717 до 660 млн років тому — задовго до появи динозаврів і складного рослинного життя на суші.
Висувалися різні пояснення того, що спровокувало та закінчили цей екстремальний льодовиковий період, але найзагадковішим аспектом є те, чому він тривав 57 млн років — проміжок часу, який нам, людям, важко уявити, — наголошують дослідники.
На можливе пояснення учених наштовхнули вражаючі льодовикові уламки, залишені давнім зледенінням того періоду, які можна спостерігати в хребтах Фліндерс у Південній Австралії.
У межах дослідження учені:
- застосували тектонічну модель плит, яка показує еволюцію континентів і океанічних басейнів у період після розпаду стародавнього суперконтиненту Родінія, котрий утворився 1,1 млрд років тому і розпався близько 750 млн років тому та включав у себе майже увесь тогочасний суходіл;
- з'єднали її з комп’ютерною моделлю, яка розраховує дегазацію СО2 підводних вулканів уздовж серединно-океанічних хребтів — місць, де плити розходяться і народжується нова океанічна кора.
В результаті учені встановили, що:
- початок льодовикового періоду точно співпадає з історичним мінімумом викидів вулканічного CO2;
- крім того, потік CO2 залишався відносно низьким протягом усього льодовикового періоду.
У цей час на Землі не було багатоклітинних тварин і наземних рослин. Концентрація парникових газів в атмосфері майже повністю визначалася викидами CO2 з вулканів і процесами вивітрювання силікатних порід, — наголошують дослідники.
Таким чином, вважають дослідники, масштабний льодовиковий період розпочався внаслідок «подвійного удару»:
- тектонічна реорганізація плит звела вулканічну дегазацію до мінімуму;
- розташований у той час на території нинішньої Канади вулканічний регіон почав руйнуватися, що призвело до вивітрювання великої кількості вулканічних порід — процесу, який поглинає атмосферний вуглекислий газ.
В результаті вміст CO2 в атмосфері впав до рівня, на якому починається зледеніння — за нашими оцінками, нижче 200 частин на млн, що менше половини сьогоднішнього рівня, — зазначають дослідники.
За словами учених, це відкриття піднімає інтригуючі питання про довгострокове майбутнє Землі:
- новітні теорії припускають, що протягом наступних 250 млн років Земля еволюціонуватиме до Пангеї Ультіма — суперконтиненту, настільки гарячого, що ссавці можуть вимерти;
- однак зараз Земля також перебуває на траєкторії зниження вулканічних викидів CO2, оскільки зіткнення континентів посилюються, а рух плит сповільнюється. Тож, можливо, Пангея Ультіма знову перетвориться на снігову кулю.
Яким би не було майбутнє, важливо зазначити, що геологічні зміни клімату, подібні до тих, що ми вивчаємо, відбуваються надзвичайно повільно. За даними NASA, антропогенні зміни клімату відбуваються в 10 разів швидше, ніж ми спостерігали раніше, — резюмують дослідники.