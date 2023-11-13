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Ракурс
Українських школярів змушують вступати до «орлят россии», фото: «Средняя школа №32»

Окупанти розпочали нову програму промивання мізків українським дітям

13 лис 2023, 16:38
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Російські загарбники проводять активну політику знищення самоідентифікації цілого покоління українців на тимчасово окупованих територіях.


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Так, у школах тимчасово окупованих районів Херсонщини усі першокласники були зараховані у «Орлята росії» — дитяче крило псевдоволонтерського руху «рух перших», який фінансується кремлем і фактично є аналогом радянських піонерів, а той час як «орлята» є аналогом радянських «жовтенят». Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Вступ до організації примусовий, а в межах програми першачки будуть відвідувати пропагандистські заходи, де їм будуть промивати мізки з самого малечку, — зазначають у ЦНС і наголошують, що всі організатори програми понесуть відповідальність після деокупації регіону.

Джерело: Ракурс


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