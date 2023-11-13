Оккупанты начали новую программу промывания мозгов украинским детям

Оккупанты начали новую программу промывания мозгов украинским детямhttps://racurs.ua/n189307-okkupanty-nachali-novuu-programmu-promyvaniya-mozgov-ukrainskim-detyam.htmlРакурс
Російські загарбники проводять активну політику знищення самоідентифікації цілого покоління українців на тимчасово окупованих територіях.
Так, у школах тимчасово окупованих районів Херсонщини усі першокласники були зараховані у «Орлята росії» — дитяче крило псевдоволонтерського руху «рух перших», який фінансується кремлем і фактично є аналогом радянських піонерів, а той час як «орлята» є аналогом радянських «жовтенят». Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Вступ до організації примусовий, а в межах програми першачки будуть відвідувати пропагандистські заходи, де їм будуть промивати мізки з самого малечку, — зазначають у ЦНС і наголошують, що всі організатори програми понесуть відповідальність після деокупації регіону.