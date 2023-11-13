Оккупанты начали новую программу промывания мозгов украинским детям

Украинских школьников заставляют вступать в «орлята россии», фото: «Средняя школа №32»

https://racurs.ua/n189307-okkupanty-nachali-novuu-programmu-promyvaniya-mozgov-ukrainskim-detyam.html

Ракурс

Російські загарбники проводять активну політику знищення самоідентифікації цілого покоління українців на тимчасово окупованих територіях.

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Так, у школах тимчасово окупованих районів Херсонщини усі першокласники були зараховані у «Орлята росії» — дитяче крило псевдоволонтерського руху «рух перших», який фінансується кремлем і фактично є аналогом радянських піонерів, а той час як «орлята» є аналогом радянських «жовтенят». Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.