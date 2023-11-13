Олександр Дубінський отримав підозру у держзраді, фото: СБУ

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Народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру у державній зраді. За інформацією слідства, він входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил рф, яке відоме як ГРУ.

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Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляють прес-служби СБУ, ДБР та Офісу генпрокурора.

За матеріалами слідства, він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру), — зазначають в СБУ. — Основне завдання цієї організації — розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки рф.

За інформацією правоохоронців:

злочинна організація була створена у 2016 році заступником начальника російського гру Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України;

операційним керівництвом ворожої групи з території рф займався заступник Алєксєєва Олексій Савін;

крім Дубінського до складу ворожої групи входив також нардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення рф втік за кордон;

також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний «Птичка» і наразі переховується від правосуддя за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти України Кулик публічно займався псевдоправовим «обґрунтуванням» фейків на користь кремля;

підривну діяльність злочинної організації у Києві координував екс-помічник Деркача, колишній співробітник гру часів срср Ігор Колєсніков, який за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду;

фінансування мережі сягало понад 10 млн дол. США.

Зазначається, що група поширювала фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави, зокрема, про нібито втручання у президентські вибори у США.

У листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали фейк про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2020 році. Таким чином вони намагалися погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером, — розповіли в Офісі генпрокурора.

На підставі зібраних доказів, Генпрокурор України повідомив Дубінському про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

За цими ж статтями підозра повідомлена співробітникам ГРУ Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до державної зради, а також російським агентам Деркачу та Кулику.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання Дубінському запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.