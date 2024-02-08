Рашисты создают на ВОТ Запорожья милитаристический лагерь для детей

Рашисты создают на ВОТ Запорожья милитаристический лагерь для детейhttps://racurs.ua/n192190-rashisty-sozdaut-na-vot-zaporojya-militaristicheskiy-lager-dlya-detey.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
Про це сьогодні, 8 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
У Запорізькій області з’явиться Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді «Воїн», який мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору «Іскра», — вказано в повідомленні. — В клубі підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії рф. Все це під наглядом інструкторів-окупантів з рф.
Зазначається, що у цьому клубі дітям також промиватимуть мізки лекціями щодо війни та «російської історії».
У ЦНС наголошують, що «волонтери» та «інструктори» закінчать свою кар'єру раніше, ніж сподіваються.
росія не здатна й не зацікавлена захищати своїх посіпак, адже вартість життя у рф дорівнює нулю, — наголошують у ЦНС.