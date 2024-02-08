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Ракурс
Россияне проводят милитаризацию подростков на ВОТ, фото: «Флот 2017»

Рашисты создают на ВОТ Запорожья милитаристический лагерь для детей

8 фев 2024, 17:58
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Російські загарбники продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей на тимчасово окупованих територіях.


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Про це сьогодні, 8 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У Запорізькій області з’явиться Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді «Воїн», який мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору «Іскра», — вказано в повідомленні. — В клубі підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії рф. Все це під наглядом інструкторів-окупантів з рф.

Зазначається, що у цьому клубі дітям також промиватимуть мізки лекціями щодо війни та «російської історії».

У ЦНС наголошують, що «волонтери» та «інструктори» закінчать свою кар'єру раніше, ніж сподіваються.

росія не здатна й не зацікавлена захищати своїх посіпак, адже вартість життя у рф дорівнює нулю, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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