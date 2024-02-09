Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ТЦК будут работать круглосуточно

ТЦК будут работать круглосуточно

9 фев 2024, 15:41
999

Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово.


.

Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні, повідомив Тарас Мельничук, представник Верховної Ради у Кабімні.

Внесеними змінами передбачено, що під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного ТЦК мають право цілодобово:

  • розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень ВЛК військовозобовʼязаних і резервістів;
  • вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров