ТЦК будут работать круглосуточно

https://racurs.ua/n192216-tck-budut-rabotat-kruglosutochno.html

Ракурс

Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово.

.

Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні, повідомив Тарас Мельничук, представник Верховної Ради у Кабімні.

Внесеними змінами передбачено, що під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного ТЦК мають право цілодобово: