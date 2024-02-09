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Ракурс
ТЦК працюватимуть цілодобово

ТЦК працюватимуть цілодобово

9 лют 2024, 15:41
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Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово.


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Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні, повідомив Тарас Мельничук, представник Верховної Ради у Кабімні.

Внесеними змінами передбачено, що під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного ТЦК мають право цілодобово:

  • розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень ВЛК військовозобовʼязаних і резервістів;
  • вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Джерело: Ракурс


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