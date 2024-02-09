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ТЦК працюватимуть цілодобово
ТЦК працюватимуть цілодобовоhttps://racurs.ua/ua/n192216-tck-pracuvatymut-cilodobovo.htmlРакурс
Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово.
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Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні, повідомив Тарас Мельничук, представник Верховної Ради у Кабімні.
Внесеними змінами передбачено, що під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного ТЦК мають право цілодобово:
- розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень ВЛК військовозобовʼязаних і резервістів;
- вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.