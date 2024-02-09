Нардепу Дубинскому продлили меру пресечения

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Нардепу Дубинскому продлили меру пресеченияhttps://racurs.ua/n192215-nardepu-dubinskomu-prodlili-meru-presecheniya.htmlРакурс
Печерський суд Києва сьогодні, 8 лютого, ще на два місяці продовжив народному депутату Олександру Дубинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Таким чином, Дубінський перебуватиме під вартою до 8 квітня. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на адвоката Дубінського Руслана Гладкого.
Гладкий зазначив, що сторона захисту подаватиме апеляцію на це рішення суду.
Дубінському раніше оголосили про підозру у двох справах:
- щодо організації схеми для виїзду за кордон військовозобов’язаних;
- за статтею про держзраду. За даними слідства, Дубінський мав позивний «Буратіно» і входив до злочинної організації, яку створило Головне управління Генерального штабу зс рф. Роль Дубінського полягала в поширенні фейків про вище військово-політичне керівництво України.
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