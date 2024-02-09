Нардепу Дубінському продовжили запобіжний захід

Олександр Дубінський у суді, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192215-nardepu-dubinskomu-prodovjyly-zapobijnyy-zahid.html

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Печерський суд Києва сьогодні, 8 лютого, ще на два місяці продовжив народному депутату Олександру Дубинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Таким чином, Дубінський перебуватиме під вартою до 8 квітня. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на адвоката Дубінського Руслана Гладкого.

Гладкий зазначив, що сторона захисту подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Дубінському раніше оголосили про підозру у двох справах: