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Ракурс
Олександр Дубінський у суді, скріншот відео

Нардепу Дубінському продовжили запобіжний захід

9 лют 2024, 15:34
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Печерський суд Києва сьогодні, 8 лютого, ще на два місяці продовжив народному депутату Олександру Дубинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


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Таким чином, Дубінський перебуватиме під вартою до 8 квітня. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на адвоката Дубінського Руслана Гладкого.

Гладкий зазначив, що сторона захисту подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Дубінському раніше оголосили про підозру у двох справах:

  • щодо організації схеми для виїзду за кордон військовозобов’язаних;
  • за статтею про держзраду. За даними слідства, Дубінський мав позивний «Буратіно» і входив до злочинної організації, яку створило Головне управління Генерального штабу зс рф. Роль Дубінського полягала в поширенні фейків про вище військово-політичне керівництво України.

Джерело: Ракурс


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