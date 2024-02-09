Володимир Зеленський, президент України вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих воїнів, удостоєних найвищого звання посмертно, а також відзнаки «Хрест бойових заслуг».

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Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві. Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» Головнокомандувачу ЗСУ у 2021−2024 роках генералу Валерію Залужному та начальнику Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову.

Сьогодні відзначаємо державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави та українського життя, визначають долю України. Україна вже змогла зупинити Росію. Україна навчилася захищати своє саме так, як потрібно, щоб перемагати, — наголосив Зеленський.