Зеленский вручил награды Залужному и Буданову (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192214-zelenskiy-vruchil-nagrady-zalujnomu-i-budanovu-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих воїнів, удостоєних найвищого звання посмертно, а також відзнаки «Хрест бойових заслуг».
Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві. Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зокрема, Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» Головнокомандувачу ЗСУ у 2021−2024 роках генералу Валерію Залужному та начальнику Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову.
Сьогодні відзначаємо державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави та українського життя, визначають долю України. Україна вже змогла зупинити Росію. Україна навчилася захищати своє саме так, як потрібно, щоб перемагати, — наголосив Зеленський.