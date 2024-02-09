Кабмин назначил исполняющего обязанности министра по делам ветеранов

Александр Порхун, фото: Минветеранов

https://racurs.ua/n192213-kabmin-naznachil-ispolnyauschego-obyazannosti-ministra-po-delam-veteranov.html

Ракурс

Виконання обов’язків міністра у справах ветеранів України тимчасово покладено на Олександра Порхуна.

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Про це сьогодні, 9 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порхун з квітня 2020 року Порхун виконує обов’язки першого заступника міністра у справах ветеранів. Нагороджений званням Герой України з відзнакою орденом «Золота Зірка».

З березня 2014 року перебуває на захисті України. Його підрозділ, зокрема, брав участь у звільненні Краматорська, Слов’янська, Лисичанська, Шахтарська, Хрустального, Алчевська та Бойківського.

Крім того, уряд сьогодні звільнив Фаріда Сафарова з посади заступника Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада голосами 302 народних обранців підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної. Її заява про відставку надійшла до Ради 5 грудня. Лапутіна очолювала Мінветеранів з грудня 2020 року.