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Ракурс
Юлия Лапутина, фото: Минветеранов

Рада отправила в отставку главу Минветеранов Лапутину

7 фев 2024, 13:24
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Верховна Рада під час засідання сьогодні, 7 лютого, голосами 302 народних обранців підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Всі виступаючі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра, — зазначив Железняк. — Сама, вже екс-міністр, навіть не прийшла на звіт.

Лапутіна очолювала міністерство з грудня 2020 року.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, про те, що Лапутіна подала до Ради заяву про відставку, стало відомо 5 грудня.

Источник: Ракурс


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