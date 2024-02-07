Рада отправила в отставку главу Минветеранов Лапутину

Юлия Лапутина, фото: Минветеранов

https://racurs.ua/n192144-rada-otpravila-v-otstavku-glavu-minveteranov-laputinu.html

Ракурс

Верховна Рада під час засідання сьогодні, 7 лютого, голосами 302 народних обранців підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Всі виступаючі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра, — зазначив Железняк. — Сама, вже екс-міністр, навіть не прийшла на звіт.

Лапутіна очолювала міністерство з грудня 2020 року.

Нагадаємо, про те, що Лапутіна подала до Ради заяву про відставку, стало відомо 5 грудня.