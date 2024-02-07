Рада відправила у відставку очільницю Мінветеранів Лапутіну

Ракурсhttps://racurs.ua/
Юлія Лапутіна, фото: Мінветеранів
Рада відправила у відставку очільницю Мінветеранів Лапутінуhttps://racurs.ua/ua/n192144-rada-vidpravyla-u-vidstavku-ochilnycu-minveteraniv-laputinu.htmlРакурс
Верховна Рада під час засідання сьогодні, 7 лютого, голосами 302 народних обранців підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Всі виступаючі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра, — зазначив Железняк. — Сама, вже екс-міністр, навіть не прийшла на звіт.
Лапутіна очолювала міністерство з грудня 2020 року.
Нагадаємо, про те, що Лапутіна подала до Ради заяву про відставку, стало відомо 5 грудня.