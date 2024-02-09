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В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США
В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США (ФОТО)https://racurs.ua/n192219-v-kiev-pribyla-dvuhpartiynaya-delegaciya-kongressa-ssha-foto.htmlРакурс
До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером.
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Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона опублікувала у себе в мережі Х декілька фото з київського вокзалу, на який прибули конгресмени.
До складу групи також входять Френч Гілл, Джейсон Кроу, Ебігейл Спанбергер і Зак Нанн.
Раніше Бріджит Брінк закликала до прийняття додаткової безпекової допомоги у відповідь на атаки росії 7 лютого по території України, внаслідок яких у шести регіонах України загинули п’ятеро людей і понад 40 постраждали.
Брінк заявила, що Україна покладається на протиповітряну оборону і не можна гаяти часу для надання безпекової допомоги.
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