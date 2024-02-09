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Ракурс
В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США

В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США (ФОТО)

9 фев 2024, 16:20
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До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером.


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Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона опублікувала у себе в мережі Х декілька фото з київського вокзалу, на який прибули конгресмени.

До складу групи також входять Френч Гілл, Джейсон Кроу, Ебігейл Спанбергер і Зак Нанн.

Раніше Бріджит Брінк закликала до прийняття додаткової безпекової допомоги у відповідь на атаки росії 7 лютого по території України, внаслідок яких у шести регіонах України загинули п’ятеро людей і понад 40 постраждали.

Брінк заявила, що Україна покладається на протиповітряну оборону і не можна гаяти часу для надання безпекової допомоги.

Источник: Ракурс


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