В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США

https://racurs.ua/n192219-v-kiev-pribyla-dvuhpartiynaya-delegaciya-kongressa-ssha-foto.html

Ракурс

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером.

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Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона опублікувала у себе в мережі Х декілька фото з київського вокзалу, на який прибули конгресмени.

До складу групи також входять Френч Гілл, Джейсон Кроу, Ебігейл Спанбергер і Зак Нанн.

Раніше Бріджит Брінк закликала до прийняття додаткової безпекової допомоги у відповідь на атаки росії 7 лютого по території України, внаслідок яких у шести регіонах України загинули п’ятеро людей і понад 40 постраждали.

Брінк заявила, що Україна покладається на протиповітряну оборону і не можна гаяти часу для надання безпекової допомоги.