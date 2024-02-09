У военнообязанных будет "сертификат защитника" - Арахамия

https://racurs.ua/n192234-u-voennoobyazannyh-budet-sertifikat-zaschitnika-arahamiya.html

Ракурс

Політики продовжують дискусію щодо другого читання закону про удосконалення мобілізації в Україні.

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Арештів рахунків ухилянтів у законі про мобілізацію точно не буде, але буде інший примус. Про це 9 лютого повідомив голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія в ефірі телемарафону.

При цьому він заявив, що в Україні всім військовозобов’язаним буде потрібний сертифікат захисника.

Треба мати всіх в одній системі. Ми ухвалили вже закон № 10062, який дозволяє зафіксувати в реєстрі «Оберіг» усіх військовозобов’язаних. Вони мають потрапити до реєстру і отримати так званий «сертифікат захисника». Буде сертифікат, який зроблять або через інтернет, або через похід до ЦНАПу чи ТЦК, — сказав Арахамія.

За його словами, це робиться для того, щоб держава розуміла, скільки людей теоретично можна призвати й таким чином змогла організувати так звану смарт-мобілізацію.

Він нагадав, що багато військовозобов’язаних зараз ховаються і не хочуть ставати на військовий облік, для цього навіть влаштовуючись на роботу неофіційно.