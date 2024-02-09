У военнообязанных будет «сертификат защитника» — Арахамияhttps://racurs.ua/n192234-u-voennoobyazannyh-budet-sertifikat-zaschitnika-arahamiya.htmlРакурс
Політики продовжують дискусію щодо другого читання закону про удосконалення мобілізації в Україні.
Арештів рахунків ухилянтів у законі про мобілізацію точно не буде, але буде інший примус. Про це 9 лютого повідомив голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія в ефірі телемарафону.
При цьому він заявив, що в Україні всім військовозобов’язаним буде потрібний сертифікат захисника.
Треба мати всіх в одній системі. Ми ухвалили вже закон № 10062, який дозволяє зафіксувати в реєстрі «Оберіг» усіх військовозобов’язаних. Вони мають потрапити до реєстру і отримати так званий «сертифікат захисника». Буде сертифікат, який зроблять або через інтернет, або через похід до ЦНАПу чи ТЦК, — сказав Арахамія.
За його словами, це робиться для того, щоб держава розуміла, скільки людей теоретично можна призвати й таким чином змогла організувати так звану смарт-мобілізацію.
Він нагадав, що багато військовозобов’язаних зараз ховаються і не хочуть ставати на військовий облік, для цього навіть влаштовуючись на роботу неофіційно.
Ми, розуміючи, що добровільно це робити ніхто не буде, вважаємо, що потрібний певний примус до цього. Те, що запропонувало зараз Міноборони, — все заарештувати, — не підходить. Це надто жорстко і в державі взагалі немає потужності всіх цих людей змусити та заарештовувати, потім кримінально-правові справи відкривати. Я думаю, що це ми по мертвому колу йдемо, — додав Арахамія.