Россияне снова расстреляли безоружных украинских военнопленных

https://racurs.ua/n192233-rossiyane-snova-rasstrelyali-bezorujnyh-ukrainskih-voennoplennyh.html

Ракурс

На Донеччині розслідують вбивство окупантами двох беззбройних українських військовополонених. Росіяни розстріляли одного військового, який виходив до них із піднятими руками, і кинули гранату в бліндаж іншого.

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Це відбулося під час захоплення позицій ЗСУ поблизу Кліщіївки. Момент убивства потрапив на відео, яке знімав російський дрон. Воно поширилося в інтернеті 9 лютого, повідомили в Офісі генпрокурора.

На відео з ворожого дрону також зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

В офісі генпрокурора України нагадали, що за останні кілька місяців у мережі з’явилося кілька відео страти російськими військовослужбовцями українських солдатів, які здавалися в полон. Також українські правоохоронці зафіксували використання українських військовополонених як «живий щит» на лінії зіткнення.