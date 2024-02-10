Оккупанты всю ночь терроризировали Одесскую область «Шахедами». Фото:

https://racurs.ua/n192239-odesskaya-oblast-vsu-noch-otrajala-ataki-rossiyskih-shahedov.html

Ракурс

Одеса та Одеська область усю ніч 10 січня відбивали атаки ворожих дронів.

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Трьома хвилями тривалістю півтори, дві з половиною і знов півтори години ворог атакував південний регіон БПЛА типу Shahed-131/136. Першу хвилю загарбники спрямували по обласному центру. Всі дев’ять безпілотників були влучно знищені підрозділами протиповітряної оборони. Про це Сили оборони Півдня повідомили у Telegram.

Зазначається, що уламки одного з дронів пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури, поранено одного з працівників підприємства.

Другу і третю хвилі атак окупанти спрямували по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Тут вдалось знищити 12 дронів, однак були й влучання в припортові об'єкти. Поранень зазнали троє водіїв-далекобійників.

Крім того, було атаковано цивільну інфраструктуру Ізмаїла — понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об'єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи. У районі уламки «Шахеда» спричинили пожежу приватного будинка і гаража.

Нагадаємо, вночі 10 лютого російська загарбницька армія вдарила по Харкову дронами-камікадзе «Шахед». Семеро осіб загинули, серед них було троє дітей. На місцевій АЗС виникла масштабна пожежа, також згоріли 14 приватних будинків.