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Ракурс
Оккупанты всю ночь терроризировали Одесскую область «Шахедами». Фото:

Одесская область всю ночь отражала атаки российских «Шахедов»

10 фев 2024, 10:19
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Одеса та Одеська область усю ніч 10 січня відбивали атаки ворожих дронів.


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Трьома хвилями тривалістю півтори, дві з половиною і знов півтори години ворог атакував південний регіон БПЛА типу Shahed-131/136. Першу хвилю загарбники спрямували по обласному центру. Всі дев’ять безпілотників були влучно знищені підрозділами протиповітряної оборони. Про це Сили оборони Півдня повідомили у Telegram.

Зазначається, що уламки одного з дронів пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури, поранено одного з працівників підприємства.

Другу і третю хвилі атак окупанти спрямували по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Тут вдалось знищити 12 дронів, однак були й влучання в припортові об'єкти. Поранень зазнали троє водіїв-далекобійників.

Крім того, було атаковано цивільну інфраструктуру Ізмаїла — понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об'єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи. У районі уламки «Шахеда» спричинили пожежу приватного будинка і гаража.

Нагадаємо, вночі 10 лютого російська загарбницька армія вдарила по Харкову дронами-камікадзе «Шахед». Семеро осіб загинули, серед них було троє дітей. На місцевій АЗС виникла масштабна пожежа, також згоріли 14 приватних будинків.

Источник: Ракурс


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