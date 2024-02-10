Пограничники уничтожили российский комплекс «Муром-П». Фото:

https://racurs.ua/n192246-pogranichniki-unichtojili-rossiyskiy-kompleks-murom-p-i-blindaj-video.html

Ракурс

Російський комплекс спостереження «Муром-П» було знищено українськими прикордонниками.

.

Вдалі дії бійців ДПСУ призвів до того, що росіяни не зможуть коригувати артилерію на цій локації та відстежувати переміщення Сил оборони. Бо відеотепловізійний комплекс спостереження «Муром-П» має тепловізор, камеру з зумом та може бачити на відстані до 10 км. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Facebook.

Як відомо, автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження «Муром-П» призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів. Комплекс може бути розгорнутий на ділянці за дві години розрахунком з трьох осіб. Для пакування та транспортування складових частин комплексу використовуються спеціальні кейси.

Крім того, як повідомили в ДПСУ, прикордонники влучно уразили бліндаж загарбників на Харківському напрямку. На опублікованих у мережі кадрах видно, як FPV-дрон знищує ворожий об'єкт.

Нагадаємо, бійці Національної гвардії підбили два російські танки на східному напрямку. Обидві машини після ураження стали некерованими й звалилися у річку.