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Генерал-лейтенант Александр Павлюк. Фото:

Кабмин уволил генерала Павлюка с должности первого заместителя министра обороны

10 фев 2024, 13:19
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Генерал-лейтенант Олександр Павлюк звільнений з посади першого заступника міністра оборони.


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Відповідне кадрове рішення у суботу, 10 лютого, ухвалив Кабінет міністрів України. Причини звільнення пов’язані із переходом на іншу роботу. Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Нагадаємо, на цьому тижні відбуваються кадрові перестановки у вищому командуванні Збройних сил України. У четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України й призначив на його місце Олександра Сирського, який до цього він був командувачем Сухопутних військ.

А 9 лютого Зеленський змінив керівника Генштабу ЗСУ — замість генерал-лейтенанта Сергія Шаптали призначив на цю посаду генерал-майора Анатолія Баргилевича, який раніше командував Силами територіальної оборони ЗСУ.

Источник: Ракурс


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