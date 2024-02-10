Генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Фото:

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Генерал-лейтенант Олександр Павлюк звільнений з посади першого заступника міністра оборони.

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Відповідне кадрове рішення у суботу, 10 лютого, ухвалив Кабінет міністрів України. Причини звільнення пов’язані із переходом на іншу роботу. Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Нагадаємо, на цьому тижні відбуваються кадрові перестановки у вищому командуванні Збройних сил України. У четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України й призначив на його місце Олександра Сирського, який до цього він був командувачем Сухопутних військ.

А 9 лютого Зеленський змінив керівника Генштабу ЗСУ — замість генерал-лейтенанта Сергія Шаптали призначив на цю посаду генерал-майора Анатолія Баргилевича, який раніше командував Силами територіальної оборони ЗСУ.