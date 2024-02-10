Німецькі генерали таємно зустрічалися з Залужним. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192244-nimecki-generaly-taiemno-zustrichalysya-z-zalujnym-u-den-yogo-vidstavky-bild.html

Ракурс

Валерій Залужний у день своєї відставки таємно зустрічався з німецькими генералами.

.

У четвер, 8 лютого, в одному з готелів Києва помітили високопоставлених німецьких генералів. Того дня в Україні перебували, зокрема, очільник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг та генеральний інспектор бундесверу Карстен Бройер, який вважається одним із головних воєначальників ФРН і є довіреною особою німецького міністра оборони. Про це пише Bild.

За інформацією видання, ці високопоставлені генерали таємно прибули до української столиці на запрошення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Втім, в день їх прибуття його відправили у відставку.

Німецьке оборонне відомство заявило, що метою візиту був «подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики». А ЗМІ пишуть, що цей візит може прискорити переговори щодо військової співпраці між країнами.

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. На це місце глава держави призначив Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

А 10 лютого Зеленський своїм указом вивів Валерія Залужного зі складу РНБО та Ставки верховного головнокомандувача. Його місце зайняв Сирський.

Джерело: Bild