Володимир Зеленський змінив склад Ставки та РНБО. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад Ради нацбезпеки та оборони.

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Своїм указом № 67 глава держави ввів у склад Ставки нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Також цим указом Зеленський вивів зі складу Ставки Валерія Залужного. Про це повідомляється на сайті президента.

Іншим указом № 68 Зеленський увів Сирського до складу РНБО. Водночас було виведено зі складу РНБО Валерія Залужного та колишнього міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. На це місце глава держави призначив Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Також Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Замість Сергія Шаптали цю посаду зайняв генерал-майор Анатолій Баргилевич, який був командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.