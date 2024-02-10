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Ракурс
Окупанти заявили про наліт БПЛА на Брянську область. Фото:

Окупанти заявили про наліт БПЛА на Брянську область

10 лют 2024, 09:19
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Вибухи в росії гриміли вночі 10 лютого — гучно було у Брянській області.


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Міністерство оборони країни-агресора заявило про нібито збиття трьох безпілотників над Брянською областю. Про це вороже відомство поінформувало у Telegram.

Традиційно про подробиці нальоту БПЛА російські окупанти не стали розповідати. Про жертв та руйнування також не повідомили.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз ще не відреагував на ситуацію.

Нагадаємо, 3 лютого у росії через атаку дрона загорівся нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Пожежа виникла в Червоноармійському районі Волгограду, а вогонь поширився на площу 300 кв. м.

Повідомлялося, що два безпілотники Служби безпеки України уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратив значну частину виробничої потужності.

Джерело: Ракурс


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