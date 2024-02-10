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Оккупанты заявили о налете БПЛА на Брянскую область. Фото:
Оккупанты заявили о налете БПЛА на Брянскую областьhttps://racurs.ua/n192237-okkupanty-zayavili-o-nalete-bpla-na-bryanskuu-oblast.htmlРакурс
Вибухи в росії гриміли вночі 10 лютого — гучно було у Брянській області.
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Міністерство оборони країни-агресора заявило про нібито збиття трьох безпілотників над Брянською областю. Про це вороже відомство поінформувало у Telegram.
Традиційно про подробиці нальоту БПЛА російські окупанти не стали розповідати. Про жертв та руйнування також не повідомили.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз ще не відреагував на ситуацію.
Нагадаємо, 3 лютого у росії через атаку дрона загорівся нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Пожежа виникла в Червоноармійському районі Волгограду, а вогонь поширився на площу 300 кв. м.
Повідомлялося, що два безпілотники Служби безпеки України уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратив значну частину виробничої потужності.
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