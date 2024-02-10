Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы ПВО сбили 23 «Шахеда». Фото:

Ночная атака «Шахедов» — вражеские дроны сбивали в двух областях

10 фев 2024, 08:50
999

Нічну атаку російських дронів-камікадзе «Шахед» відбивали українські захисники.


.

У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БПЛА типу Shahed-136/131 з Балаклави та мису Чауда в окупованому Криму й Курської області росії. Основними напрямками удару стали Одещина та Харківщина. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. Українським військовим вдалося збити 23 «Шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.

Сили ППО збили 23 «Шахеди». Інфографіка: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі 10 лютого російська загарбницька армія вдарила по Харкову дронами-камікадзе «Шахед». Семеро осіб загинули, серед них було троє дітей. На місцевій АЗС виникла масштабна пожежа, також згоріли 14 приватних будинків.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров