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Силы ПВО сбили 23 «Шахеда». Фото:
Ночная атака «Шахедов» — вражеские дроны сбивали в двух областяхhttps://racurs.ua/n192236-nochnaya-ataka-shahedov-vrajeskie-drony-sbivali-v-dvuh-oblastyah.htmlРакурс
Нічну атаку російських дронів-камікадзе «Шахед» відбивали українські захисники.
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У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БПЛА типу Shahed-136/131 з Балаклави та мису Чауда в окупованому Криму й Курської області росії. Основними напрямками удару стали Одещина та Харківщина. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.
До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. Українським військовим вдалося збити 23 «Шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.
Нагадаємо, вночі 10 лютого російська загарбницька армія вдарила по Харкову дронами-камікадзе «Шахед». Семеро осіб загинули, серед них було троє дітей. На місцевій АЗС виникла масштабна пожежа, також згоріли 14 приватних будинків.
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