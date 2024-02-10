Последствия атаки в Харьков. Фото: Олег Синегубов в Telegram

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Ударні безпілотники «Шахед» спрямували російські загарбники на Харків уночі 10 лютого.

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Через атаку дронів-камікадзе в місті загинули семеро людей. Серед загиблих троє дітей — семи, чотирьох років, а також немовля. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив у Telegram.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що російські «Шахеди» влучили по автомобільній заправці. Внаслідок цього розлилося пальне та виникла масштабна пожежа. Також загорілися 14 приватних житлових будинків, а площа пожежі склала 3 тис. 700 кв. м.

Рятувальники евакуювали 50 харківʼян, серед яких двоє дітей. Пожежники продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що локалізували пожежу в житловому кварталі, врятувавши від поширення вогню 25 будинків. Однак більше десятка домоволодінь згоріло вщент.

В одному із приватних будинків рятувальники виявили тіла п’ять людей, серед яких троє дітей. На іншому об'єкті знайшли ще двох загиблих.

Нагадаємо, 23 січня російські загарбники вдарили по Харкову «Іскандерами» та ракетами С-300. Повідомлялося, що в обласному центрі загинули восьмеро осіб та 60 постраждали (у тому числі шестеро дітей).