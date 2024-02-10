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Ракурс
Последствия атаки в Харьков. Фото: Олег Синегубов в Telegram

рф ударила «Шахедами» по Харькову — погибли семь человек, сгорели 14 домов и АЗС

10 фев 2024, 08:20
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Ударні безпілотники «Шахед» спрямували російські загарбники на Харків уночі 10 лютого.


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Через атаку дронів-камікадзе в місті загинули семеро людей. Серед загиблих троє дітей — семи, чотирьох років, а також немовля. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив у Telegram.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що російські «Шахеди» влучили по автомобільній заправці. Внаслідок цього розлилося пальне та виникла масштабна пожежа. Також загорілися 14 приватних житлових будинків, а площа пожежі склала 3 тис. 700 кв. м.

Рятувальники евакуювали 50 харківʼян, серед яких двоє дітей. Пожежники продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що локалізували пожежу в житловому кварталі, врятувавши від поширення вогню 25 будинків. Однак більше десятка домоволодінь згоріло вщент.

В одному із приватних будинків рятувальники виявили тіла п’ять людей, серед яких троє дітей. На іншому об'єкті знайшли ще двох загиблих.

Наслідки атаки на Харків. Фото: Олег Синегубов у Telegram

Наслідки атаки на Харків. Фото: Олег Синегубов у Telegram

Наслідки атаки на Харків. Фото: Олег Синегубов у Telegram

Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 23 січня російські загарбники вдарили по Харкову «Іскандерами» та ракетами С-300. Повідомлялося, що в обласному центрі загинули восьмеро осіб та 60 постраждали (у тому числі шестеро дітей).

Источник: Ракурс


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