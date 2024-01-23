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Восьмою жертвою рашистів у Харкові стала 8-річна дівчинка
Восьмою жертвою рашистів у Харкові стала 8-річна дівчинка (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191655-vosmou-jertvou-rashystiv-u-harkovi-stala-8-richna-divchynka-video.htmlРакурс
Рятувальники у Харкові дістали з-під завалів тіло загиблої дівчинки.
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Дитині було 8 років, повідомили в пресслужбі облпрокуратури.
Загалом наразі відомо про 8 загиблих та 60 постраждалих (у тому числі шестеро дітей) у місті.
Роботи тривають.
«Ракурс» раніше писав, що російські виродки 23 січня вдарили по Харкову «Іскандерами» та ракетами С-300.
За уточненою інформацією Генштабу, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника: чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, вісім ракет Х-22, 12 балістичних ракет «Іскандер-М», 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», дві керовані авіаційні ракети Х-59.