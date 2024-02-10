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Ракурс
Сили ППО збили 23 «Шахеди». Фото:

Нічна атака «Шахедів» — ворожі дрони збивали у двох областях

10 лют 2024, 08:50
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Нічну атаку російських дронів-камікадзе «Шахед» відбивали українські захисники.


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У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БПЛА типу Shahed-136/131 з Балаклави та мису Чауда в окупованому Криму й Курської області росії. Основними напрямками удару стали Одещина та Харківщина. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. Українським військовим вдалося збити 23 «Шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.

Сили ППО збили 23 «Шахеди». Інфографіка: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі 10 лютого російська загарбницька армія вдарила по Харкову дронами-камікадзе «Шахед». Семеро осіб загинули, серед них було троє дітей. На місцевій АЗС виникла масштабна пожежа, також згоріли 14 приватних будинків.

Джерело: Ракурс


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