"ПриватБанк" сообщил о четырехчасовой паузе в работе своих цифровых сервисов"ПриватБанк" сообщил о четырехчасовой паузе в работе своих цифровых сервисов

https://racurs.ua/n192250-privatbank-soobschil-o-chetyrehchasovoy-pauze-v-rabote-svoih-cifrovyh-servisov.html

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У ніч на 11 лютого ПриватБанк проводить регламентні роботи у Приват24: сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

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Для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч з суботи на неділю.

Під час проведення робіт 11 лютого з 01.00 до 05.00 додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні.