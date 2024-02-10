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"ПриватБанк" сообщил о четырехчасовой паузе в работе своих цифровых сервисов"ПриватБанк" сообщил о четырехчасовой паузе в работе своих цифровых сервисов
«ПриватБанк» сообщил о четырехчасовой паузе в работе своих цифровых сервисовhttps://racurs.ua/n192250-privatbank-soobschil-o-chetyrehchasovoy-pauze-v-rabote-svoih-cifrovyh-servisov.htmlРакурс
У ніч на 11 лютого ПриватБанк проводить регламентні роботи у Приват24: сервіси будуть на паузі до 5 ранку.
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Для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч з суботи на неділю.
Під час проведення робіт 11 лютого з 01.00 до 05.00 додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні.
Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин, — повідомив «ПриватБанк».
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