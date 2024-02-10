Дрон влетел в дом гауляйтера в Херсонской области в 20 км от линии столкновения

https://racurs.ua/n192249-dron-vletel-v-dom-gaulyaytera-v-hersonskoy-oblasti-v-20-km-ot-linii-stolknoveniya.html

Ракурс

На Херсонщині з українського дрона підірвали будинок голови окупаційної адміністрації Нової Маячки Геннадія Коломойця на прізвисько Танкіст. Колаборант, на жаль вижив.

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Центр журналістських розслідувань повідомляє, що український дрон залетів до будинку 54-річного Коломойця близько 4.00 9 лютого. Вибух розбив його автівку і пошкодив будинок. Танкіст і його дружина тимчасово живі.

Нова Маячка розташована приблизно за 20 км від лінії зіткнення по Дніпру.

Це не перша спроба підриву «Танкіста» з повітря. Оскільки українських дронів у селищі помітно побільшало, окупанти намагаються менше пересуватися місцевими дорогами, повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на власні джерела в окупації.

Гауляйтер Танкіст, голова окупаційної адміністрації Нової Маячки Ювілейної громади, до 2017 року працював керівником новомаячківського СКП «Сількомунгосп», а у 2020 році його обрали депутатом Ювілейної сільради від партії «За майбутнє", яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Родом Геннадій Коломоєць з селища Козацьке Новокаховської громади Каховського району. Він переїхав до Нової Маячки на початку 1990-х років і отримав тут прізвисько Танкіст, бо ще у радянські часи не довчився в якомусь танковому училищі.

Танкіст активно співпрацює з окупантами й допоміг їм з проведенням так званих «референдуму» і «виборів» у вересні 2023 року, а також з відкриттям школи.