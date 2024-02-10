Ракурсhttps://racurs.ua/
"ПриватБанк" повідомив про чотиригодинну паузу у роботі своїх цифрових сервісів
«ПриватБанк» повідомив про чотиригодинну паузу у роботі своїх цифрових сервісівhttps://racurs.ua/ua/n192250-pryvatbank-povidomyv-pro-chotyrygodynnu-pauzu-u-roboti-svoyih-cyfrovyh-servisiv.htmlРакурс
У ніч на 11 лютого ПриватБанк проводить регламентні роботи у Приват24: сервіси будуть на паузі до 5 ранку.
.
Для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч з суботи на неділю.
Під час проведення робіт 11 лютого з 01.00 до 05.00 додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні.
Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин, — повідомив «ПриватБанк».