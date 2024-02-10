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Ракурс
"ПриватБанк" повідомив про чотиригодинну паузу у роботі своїх цифрових сервісів

«ПриватБанк» повідомив про чотиригодинну паузу у роботі своїх цифрових сервісів

10 лют 2024, 15:16
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У ніч на 11 лютого ПриватБанк проводить регламентні роботи у Приват24: сервіси будуть на паузі до 5 ранку.


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Для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч з суботи на неділю.

Під час проведення робіт 11 лютого з 01.00 до 05.00 додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні.

Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин, — повідомив «ПриватБанк».

Джерело: Ракурс


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