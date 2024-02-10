"ПриватБанк" повідомив про чотиригодинну паузу у роботі своїх цифрових сервісів

https://racurs.ua/ua/n192250-pryvatbank-povidomyv-pro-chotyrygodynnu-pauzu-u-roboti-svoyih-cyfrovyh-servisiv.html

Ракурс

У ніч на 11 лютого ПриватБанк проводить регламентні роботи у Приват24: сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

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Для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч з суботи на неділю.

Під час проведення робіт 11 лютого з 01.00 до 05.00 додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні.