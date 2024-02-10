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На Авдеевском направлении армия рф штурмует логистические пути ВСУ
На Авдеевском направлении армия рф штурмует логистические пути ВСУ (КАРТА)https://racurs.ua/n192255-na-avdeevskom-napravlenii-armiya-rf-shturmuet-logisticheskie-puti-vsu-karta.htmlРакурс
На Авдіївському напрямку армія рф хоче захопити логістичні шляхи ЗСУ.
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Наразі — без успіху, повідомив 10 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
За останніми даними Генштабу, за минулу добу, як і в попередні дні, найбільше російських атак було на Авдіївському напрямку — за добу Сили оборони відбили 33 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Первомайського, Невельського.
Окупанти передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі. Сили оборони дають адекватну відповідь на дії противника.
Посилюємо рубіж блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, залучаємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися", — зазначив Тарнавський.
Зі слів Тарнавського, по всій операційній зоні ОСУВ «Таврія» загалом за минулу добу росіяни завдали 17 авіаударів, здійснили 57 штурмових дій та 599 артобстрілів.
Загальні втрати противника минулої доби склали: 361 російських окупантів та 13 одиниць військової техніки. Зокрема, це два танки, бойова бронемашина, артсистема, шість автомобілів та три одиниці спеціальної техніки.
Про те, що російські війська перерізали залізничну лінію в центрі Авдіївки, повідомив німецький оглядач Адреас Рьопке з видання Bild.
Таким чином, їм залишається всього 700 метрів до Індустріального проспекту — останньої дороги, яка пов’язує місто з підконтрольною Україні територією.
Український воєнний кореспондент Богдан Мирошников про ситуацію на фронті біля Авдіївки повідомив так:
На північному фланзі Авдіївки дещо призупинили просування ворога. Наші хлопці намагаються контратакувати. Не все вдається, але ворог пригальмував. Глобально — це ходіння по тонкій кризі. Адже ворог був призупинений у небезпечній близькості від головної артерії постачання. Надалі очікується введення додаткових резервів ворога у напрямку головного удару. Буде ще важче.
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