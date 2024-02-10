На Авдіївському напрямку армія рф штурмує логістичні шляхи ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n192255-na-avdiyivskomu-napryamku-armiya-rf-shturmuie-logistychni-shlyahy-zsu-karta.html

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На Авдіївському напрямку армія рф хоче захопити логістичні шляхи ЗСУ.

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Наразі — без успіху, повідомив 10 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За останніми даними Генштабу, за минулу добу, як і в попередні дні, найбільше російських атак було на Авдіївському напрямку — за добу Сили оборони відбили 33 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Первомайського, Невельського.

Окупанти передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі. Сили оборони дають адекватну відповідь на дії противника.