Мелоні та Моравецький прагнуть залучити Орбана до своєї "політичної сім'ї"

https://racurs.ua/ua/n192254-meloni-ta-moraveckyy-pragnut-zaluchyty-orbana-do-svoieyi-politychnoyi-sim-yi.html

Ракурс

Bloomberg пише, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та ексглава польського уряду Матеуш Моравецький з партії «Партія і справедливість» прагнуть залучити Віктора Орбана до своєї «політичної сім’ї».

.

Мова йде про приєднання його партії «Фідес» до групи європейських консерваторів і реформістів, що дозволить ще більше впливати на політику Брюсселя після виборів до Європарламенту, які відбудуться у червні 2024 року.

Також видання повідомляє, що Мелоні і Моравецький під час особистої зустрічі з Орбаном зробили чітке застереження: угорський лідер повинен буде «пом'якшити деякі свої позиції».

Раніше чеські консерватори відкинули ідею приєднання партії Орбана «Фідес» до групи Європейських консерваторів і реформістів (ECR). Про це повідомила чеська євродепутатка Вероніка Вжечонова, яка належить до Громадянської демократичної партії ODS — провідної консервативної політсили, що входить в ECR.

Орбан не має нічого спільного з цінностями групи ECR, — заявила вона.

Ключовою розбіжністю між ODS та «Фідес» є їхнє ставлення до росії та України. У той час як чеські консерватори рішуче налаштовані проти рф і прагнуть максимально підтримати Україну, політики «Фідес» продовжують підтримувати зв’язки з Москвою і намагаються послабити підтримку України.

Раніше повідомлялось, що премʼєрка Італії Мелоні пропонувала Орбану приєднання до ECR в обмін на поліпшення відносин між Будапештом та Києвом. Крім того, Мелоні та президент Франції Макрон протягом останніх тижнів готували ґрунт, аби переконати Орбана не блокувати 50 мільярдів фінансової допомоги Україні.