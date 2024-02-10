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Мелоні та Моравецький прагнуть залучити Орбана до своєї "політичної сім'ї"
Мелоні та Моравецький прагнуть залучити Орбана до своєї «політичної сім’ї»https://racurs.ua/ua/n192254-meloni-ta-moraveckyy-pragnut-zaluchyty-orbana-do-svoieyi-politychnoyi-sim-yi.htmlРакурс
Bloomberg пише, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та ексглава польського уряду Матеуш Моравецький з партії «Партія і справедливість» прагнуть залучити Віктора Орбана до своєї «політичної сім’ї».
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Мова йде про приєднання його партії «Фідес» до групи європейських консерваторів і реформістів, що дозволить ще більше впливати на політику Брюсселя після виборів до Європарламенту, які відбудуться у червні 2024 року.
Також видання повідомляє, що Мелоні і Моравецький під час особистої зустрічі з Орбаном зробили чітке застереження: угорський лідер повинен буде «пом'якшити деякі свої позиції».
Раніше чеські консерватори відкинули ідею приєднання партії Орбана «Фідес» до групи Європейських консерваторів і реформістів (ECR). Про це повідомила чеська євродепутатка Вероніка Вжечонова, яка належить до Громадянської демократичної партії ODS — провідної консервативної політсили, що входить в ECR.
Орбан не має нічого спільного з цінностями групи ECR, — заявила вона.
Ключовою розбіжністю між ODS та «Фідес» є їхнє ставлення до росії та України. У той час як чеські консерватори рішуче налаштовані проти рф і прагнуть максимально підтримати Україну, політики «Фідес» продовжують підтримувати зв’язки з Москвою і намагаються послабити підтримку України.
Раніше повідомлялось, що премʼєрка Італії Мелоні пропонувала Орбану приєднання до ECR в обмін на поліпшення відносин між Будапештом та Києвом. Крім того, Мелоні та президент Франції Макрон протягом останніх тижнів готували ґрунт, аби переконати Орбана не блокувати 50 мільярдів фінансової допомоги Україні.
За інформацією співрозмовника Politico в оточенні Мелоні, вона ще кілька місяців тому почала налагоджувати контакти з оточенням Орбана, а напередодні зустрічі 1 лютого, делегації допізна працювали для пошуку компромісу.
Свою роль у переконуванні Орбана зіграв і Макрон, який активно спілкувався з ним в останні тижні, а під час особистої зустрічі у січні попросив угорського прем'єра поділитися своїм баченням того, як краще інтегрувати східні країни ЄС.