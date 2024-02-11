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Сбитый «Шахед» в Житомирской области, фото: Житомирская ОВА
Обломки сбитых на Житомирщине «шахедов» показала ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n192275-oblomki-sbityh-na-jitomirschine-shahedov-pokazala-ova-foto.htmlРакурс
На Житомирщині в ніч на сьогодні, 11 лютого, під час повітряної тривоги відбулося падіння уламків дрона-камікадзе на території одного з населених пунктів області.
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Жертв та постраждалих немає. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Віталій Бунечко.
Згодом він уточнив, що над областю було збито два ворожі дрони-камікадзе.
Нагадаємо, у ніч на 11 лютого рашисти здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе по Україні. Зокрема, на Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку.
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