Рашисты в ночь на 11 февраля атаковали Киевщину дронами-камикадзе, фото: «Прочерк.инфо»

https://racurs.ua/n192268-na-kievschine-oblomki-shahedov-povredili-zdaniya-ova.html

Ракурс

Російські дрони-камікадзе в ніч на 11 лютого вкотре атакували Київську область

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В регіоні працювали сили ППО. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської ОВА.

Завдяки вдалій роботі наших мобільно вогневих груп влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано, — вказано в повідомленні. — Дякуємо нашим військовим за збиття ворожих цілей.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа. В результаті пошкоджені:

складські приміщення;

СТО;

ангар;

адмінбудівля підприємства;

легковий автомобіль;

навантажувач.

Пожежа, що виникла на місці падіння уламків, оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих серед населення немає. Всі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки, — зазначають в ОВА.

У Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації повідомляють, що повітряна тривога цієї ночі у місті тривала майже дві години: