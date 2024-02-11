На Киевщине обломки «шахедов» повредили здания — ОВАhttps://racurs.ua/n192268-na-kievschine-oblomki-shahedov-povredili-zdaniya-ova.htmlРакурс
Російські дрони-камікадзе в ніч на 11 лютого вкотре атакували Київську область
В регіоні працювали сили ППО. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської ОВА.
Завдяки вдалій роботі наших мобільно вогневих груп влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано, — вказано в повідомленні. — Дякуємо нашим військовим за збиття ворожих цілей.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа. В результаті пошкоджені:
- складські приміщення;
- СТО;
- ангар;
- адмінбудівля підприємства;
- легковий автомобіль;
- навантажувач.
Пожежа, що виникла на місці падіння уламків, оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих серед населення немає. Всі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки, — зазначають в ОВА.
У Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації повідомляють, що повітряна тривога цієї ночі у місті тривала майже дві години:
- ворожі дрони заходили із західного напрямку;
- силами і засобами протиповітряної оборони усі «шахеди», які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста;
- за попередніми даними — у столиці без жертв та руйнувань.