Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти в ніч на 11 лютого атакували Київщину дронами-камікадзе, фото: «Прочерк.інфо»

На Київщині уламки «шахедів» пошкодили будівлі — ОВА

11 лют 2024, 09:58
999

Російські дрони-камікадзе в ніч на 11 лютого вкотре атакували Київську область


.

В регіоні працювали сили ППО. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської ОВА.

Завдяки вдалій роботі наших мобільно вогневих груп влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано, — вказано в повідомленні. — Дякуємо нашим військовим за збиття ворожих цілей.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа. В результаті пошкоджені:

  • складські приміщення;
  • СТО;
  • ангар;
  • адмінбудівля підприємства;
  • легковий автомобіль;
  • навантажувач.

Пожежа, що виникла на місці падіння уламків, оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих серед населення немає. Всі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки, — зазначають в ОВА.

У Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації повідомляють, що повітряна тривога цієї ночі у місті тривала майже дві години:

  • ворожі дрони заходили із західного напрямку;
  • силами і засобами протиповітряної оборони усі «шахеди», які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста;
  • за попередніми даними — у столиці без жертв та руйнувань.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів