Эммануэль Макрон отложил визит в Украину. Фото:

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Президент Франції Еммануель Макрон відклав візит до України.

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Очікувалося, що французький лідер прибуде до України 13−14 лютого. Візит Макрона відклали з міркувань безпеки й це рішення викликало багато запитань як у французьких, так і в українських дипломатів. Крім того, візит до України відклала й французько-українська ділова асоціація Medef International. Про це повідомило видання Challenges з посиланням на Єлисейський палац.

Зазначається, що Макрон спочатку повинен був відвідати Одесу, а потім вирушити до Києва. Очікувалося, що в Україні він оголосить про створення фонду у 200 млн євро, що виплачується у вигляді пожертвувань для цивільних проектів. Також він мав заявити про прихід Французького агентства розвитку (AFD) як координатора французької допомоги Україні.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон востаннє відвідував Україну влітку 2022 року. Тоді разом з ним до Києва були канцлер Німеччини Олаф Шольц та колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Нагадаємо, 18 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. За результатами розмови, зокрема, було доручено політичним та військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького лідера до України.

Джерело: Challenges