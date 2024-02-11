На Волыни пограничники сбили дрон с наркотиками, фото: СБУ

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На Волині на околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельського району прикордонники спільно зі співробітниками СБУ збили квадрокоптер з двома пакунками, у котрих, як згодом виявилося, містилися 22 кг смоли канабісу (гашишу).

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Подія сталася ввечері 8 лютого. Про це повідомляють прес-служби СБУ, ДПСУ та Волинської обласної прокуратури.

Служба безпеки спільно з прикордонниками провела спецоперацію, у результаті якої затримали групу осіб, які намагались налагодити оптові поставки смоли канабісу (гашишу) до сусідньої держави, — зазначають у спецслужбі.

Зловмисниками виявились троє мешканців Волині.

Для контрабанди наркотиків вони використовували безпілотник — привʼязували запаковані брикети із наркотичною речовиною. Для конспірації намагались діяти вночі, — зазначають у СБУ. — Однак, завдяки злагодженій роботі правоохоронців злочинна діяльність контрабандистів вчасно припинена.

Під час обшуку у них були виявлені:

безпілотники;

комплектуючі до безпілотників;

інші речові докази.

Затриманим волинянам повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою незакінченому замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15 і ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу). Їм загрожує до 12 років увʼязнення.

Суд наразі обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Безпілотник і наркотичний засіб, вартість якого становить близько 13 млн грн, вилучені. Також правоохоронці вилучили три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення оборудки.

Прикордонники також опублікували відео, котре показує момент нейтралізації безпілотника. На ньому показано, що по дронові вівся вогонь зі стрілецької зброї, що, ймовірно, змусило літальний апарат приземлитися.