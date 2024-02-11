Политзаключенный Кремля скончался в российском СИЗО. Фото:

https://racurs.ua/n192289-obvinennyy-v-shpionaje-ukrainec-demchenko-skonchalsya-v-rossiyskom-sizo.html

Ракурс

Громадянин України Віктор Демченко помер у російському слідчому ізоляторі.

.

Диктатура закидала йому «шпигунство, участь у терористичній спільноті та незаконне зберігання зброї». Ймовірно, Демченко помер у СІЗО на території Ростовської області. У картотеці російського суду з’явилася інформація про припинення справи у зв’язку зі смертю українця. Про це 11 лютого повідомило товариство «Меморіал».

А російські ЗМІ розповсюдили інформацію, що політв’язень нібито помер в тюремній лікарні від інсульту ще 31 грудня. Про це пропагандистам нібито розповіли «джерела у правоохоронних органах».

Віктор Демченко народився і проживав у місті Моспине біля Донецька, яке з 2014 року перебуває під російською окупацією.

Нагадаємо, 9 лютого в Дніпрі трагічно загинув військовий, звільнений з російського полону 31 січня. Захисника збив автомобіль, він помер від отриманих травм.

Джерела: «Меморіал», російські ЗМІ