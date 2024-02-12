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В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста
В Германии убили 17-летнего украинского баскетболистаhttps://racurs.ua/n192297-v-germanii-ubili-17-letnego-ukrainskogo-basketbolista.htmlРакурс
У німецькому Дюссельдорфі загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков — на нього та його друга Артема Козаченка напали з ножами на вулиці.
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Останній перебуває в реанімації. Обидва виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19). Напад стався напередодні матчу. Місцева поліція розслідує справу, на місці були свідки.
Напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці! — написали у Федерації баскетболу Києва.
У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.
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