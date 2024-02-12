Рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум погиб в ДТП

https://racurs.ua/n192310-rekordsmen-mira-po-marafonu-kelvin-kiptum-pogib-v-dtp.html

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Кенійський марафонець, рекордсмен світу Келвін Кіптум, загинув в автокатастрофі. Машина, за кермом якої був спортсмен, 11 лютого розбилася недалеко від міста Ельдорет у Кенії. За даними місцевої поліції, Кіптум не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у дерево.

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Разом із Кіптумом загинув його тренер Жерве Хакізімана. Ще одна людина, яка перебувала в автомобілі, вижила і госпіталізована з тяжкими травмами, повідомляє CNN. «Російська служба Бі-бі-сі» пише про жінку, яка вижила в автокатастрофі.

Кіптум, якому було 24 роки, встиг встановити кілька світових рекордів у марафоні. Він, зокрема, у жовтні 2023 року пробіг марафон до Чикаго за 2 години 35 секунд і мав намір найближчим часом покращити свій результат, ставши першим марафонцем, хто подолає дистанцію менш ніж за дві години. У квітні він планував вибігти з двох годин у Роттердамі.