Рашисты подло меняли тактику при обстреле Николаева — Кимhttps://racurs.ua/n192317-rashisty-podlo-menyali-taktiku-pri-obstrele-nikolaeva-kim.htmlРакурс
Російські загарбники змінювали свою тактику під час обстрілів Миколаєва минулого тижня. Зокрема, вони підло намагалися атакувати рятувальників.
Про це під час брифінгу розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Протягом минулого тижня Миколаїв зазнавав інтенсивних обстрілів військовими рф, причому вони робили це більш підло і змінювали тактику, — зазначив Кім. — Скажімо, у ніч на 11 лютого вони чотири рази запускали групи безпілотників з інтервалом приблизно в 30−60 хвилин.
За його словами, в такий спосіб росіяни намагалися не лише спричинити більш серйозні руйнування, а й вдарити по українських рятувальниках, які брали участь у ліквідації наслідків атак.
Також він повідомив, що внаслідок удару 7 лютого, який росіяни завдали ракетою Х-22, був один загиблий та кілька поранених. Через атаку пошкоджено близько 70 будинків, три будівлі повністю зруйновано.
Фото: «РБК-Україна»