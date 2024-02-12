Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты меняют тактику атак по Николаеву, фото: Николаевская областная прокуратура

Рашисты подло меняли тактику при обстреле Николаева — Ким

12 фев 2024, 17:41
999

Російські загарбники змінювали свою тактику під час обстрілів Миколаєва минулого тижня. Зокрема, вони підло намагалися атакувати рятувальників.


.

Про це під час брифінгу розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Протягом минулого тижня Миколаїв зазнавав інтенсивних обстрілів військовими рф, причому вони робили це більш підло і змінювали тактику, — зазначив Кім. — Скажімо, у ніч на 11 лютого вони чотири рази запускали групи безпілотників з інтервалом приблизно в 30−60 хвилин.

За його словами, в такий спосіб росіяни намагалися не лише спричинити більш серйозні руйнування, а й вдарити по українських рятувальниках, які брали участь у ліквідації наслідків атак.

Також він повідомив, що внаслідок удару 7 лютого, який росіяни завдали ракетою Х-22, був один загиблий та кілька поранених. Через атаку пошкоджено близько 70 будинків, три будівлі повністю зруйновано.

Фото: «РБК-Україна»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров