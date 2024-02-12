Рашисти змінюють тактику атак по Миколаєву, фото: Миколаївська обласна прокуратура

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Російські загарбники змінювали свою тактику під час обстрілів Миколаєва минулого тижня. Зокрема, вони підло намагалися атакувати рятувальників.

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Про це під час брифінгу розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Протягом минулого тижня Миколаїв зазнавав інтенсивних обстрілів військовими рф, причому вони робили це більш підло і змінювали тактику, — зазначив Кім. — Скажімо, у ніч на 11 лютого вони чотири рази запускали групи безпілотників з інтервалом приблизно в 30−60 хвилин.

За його словами, в такий спосіб росіяни намагалися не лише спричинити більш серйозні руйнування, а й вдарити по українських рятувальниках, які брали участь у ліквідації наслідків атак.

Також він повідомив, що внаслідок удару 7 лютого, який росіяни завдали ракетою Х-22, був один загиблий та кілька поранених. Через атаку пошкоджено близько 70 будинків, три будівлі повністю зруйновано.

Фото: «РБК-Україна»