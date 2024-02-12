Росіяни атакували енергооб'єкти у прифронтових областях, ППО збила Х-59 та 14 "шахедів"

https://racurs.ua/ua/n192293-rosiyany-atakuvaly-energoobiekty-u-pryfrontovyh-oblastyah-ppo-zbyla-h-59-ta-14-shahediv.html

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У ніч на 12 лютого росіяни запустили по Україні 17 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, керовану авіаційну ракету Х-59 та зенітні керовані ракети С-300.

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Сили ППО знищили 14 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Вночі над Новомосковським районом українські захисники знищили ракету, над Павлоградським — шість безпілотників.

Утім, через атаку дронів без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис. абонентів, у Тернівці — 10 тис. абонентів без води. Енергетики лагодять понівечене окупантами обладнання.

«Шахеди», які влаштували блекаут у Павлограді та Синельниковському районі, влучили у підстанцію та пошкодили її обладнання. Про це повідомляє «Укренерго».

В компанії заявили, що вже під'єднали промислових користувачів, які тепер займаються побутовими абонентами.

Внаслідок нічної атаки на Дніпропетровщину обійшлося без жертв. Проте частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини наразі знеструмлена. Є перебої з водою, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Інформацію про ураження енергооб'єкта на Павлоградщині також підтвердили у «Укренерго».