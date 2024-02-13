Сенат США прекратил дебаты о законопроекте с помощью Украины. Фото:

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Ракурс

Сенат США ухвалив клопотання про припинення дебатів щодо законопроекту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

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Клопотання підтримали 66 сенаторів (за необхідних 60). А проти проголосували 33 сенатори. Про це 13 лютого посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова повідомила у Facebook.

Наступним кроком стало ухвалення клопотання про припинення дебатів по оновленому тексту законопроєкту HR 815 (законодавчий інструмент закону про національну безпеку 2024), яке було підтримано 66 сенаторами (при необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори, — йдеться у повідомленні.

Законопроект передбачає виділення 60 млрд дол. на підтримку України, 14,1 млрд дол. на безпекову допомогу Ізраїлю, 9,2 млрд дол. на гуманітарну допомогу та 4,8 млрд дол. на підтримку регіональних партнерів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Фінальне голосування за цей проект закону може відбутися 14 лютого. У разі схвалення у Сенаті він надійде на розгляд Палати представників американського Конгресу.

Нагадаємо, 8 лютого американський Сенат ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроекту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

А 11 лютого Верхня палата американського Конгресу підтримала рішення, яке передбачає подолання останньої процедурної перешкоди і наблизив остаточне голосування законопроекту про допомогу цим трьом країнам на загальну суму 96 млрд дол.