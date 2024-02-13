Уклонисты с условным сроком наказания подлежат мобилизации. Фото:

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Ухилянти з умовним терміном покарання і надалі підлягають мобілізації в Україні.

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Правоохоронцям потрібно розподіляти, коли настає сам момент ухилення. Якщо повістка була першою, то треба дізнатися, чому чоловік не з’явився у ТЦК. Бо в Україні зараз є багато внутрішньо переміщених осіб. І надзвичайно складно довести, що така людина отримувала повістку. Про це заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе заявив в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

І що був умисел направлений на ухилення від мобілізації. Ну, сказав, що не бачив, не чув тощо, — заявив він і запевнив, що у поліції й на це є відповіді.

За його словами, правоохоронці встановлюють, чи знала ця людина про повістку. Вони опитують родичів та сусідів й ці свідчення в деяких випадках слугують доказами того, що особа була повідомлена про те, що повинна з’явитись до Територіального центру комплектування й мобілізуватись.

Цуцкірідзе наголосив, що особи, які отримали умовний термін покарання і надалі підлягають мобілізації. Однак якщо громадянин й повторно відмовиться йти на війну, то отримає реальний строк.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія заявив, що новим законом про мобілізації запровадять сертифікат захисника, яким буде обов’язковим для всіх військовозобов’язаних.

Джерело: Цензор. НЕТ